Neymar e Mavie: Momentos de Pai e Filha na Academia Neymar mostrou novas fotos com a filha do meio, Mavie, filha com Bruna Biancardi, nesta quinta-feira (1). A pequena, que está começando... Momento MT|Do R7 01/08/2024 - 19h03 (Atualizado em 01/08/2024 - 19h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Neymar e Mavie — Foto: Reprodução/Instagram

Neymar mostrou novas fotos com a filha do meio, Mavie, filha com Bruna Biancardi, nesta quinta-feira (1). A pequena, que está começando a dar os primeiros passos, acompanhou o pai em um dia de treino na academia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Instituições discutem ampliação de projeto de ressocialização

• Secretário de Saúde e equipe de Atenção Especializada planejam reestruturar o Laboratório Central de Cuiabá

• Homem que abusou sexualmente da filha é preso pela Polícia Civil em Tapurah