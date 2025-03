NIF e Águas de Sorriso intensificam fiscalização em redes pluviais e de esgoto do Município O Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF), em parceria com a Águas de Sorriso, está realizando uma série de ações estratégicas, como...

O Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF), em parceria com a Águas de Sorriso, está realizando uma série de ações estratégicas, como a Operação Fumacê e inspeções em locais com obstruções nas redes pluviais e de esgoto do município. Equipes técnicas estão percorrendo os bairros para identificar pontos de entupimento e possíveis irregularidades, desde ligações clandestinas e vazamentos, que possam sobrecarregar o sistema de saneamento do Município.

