Nota MT: Um Alívio Financeiro para Entidades Beneficentes

Com quase três anos de atuação, a Associação Amigos dos Autistas de Primavera do Leste (AMA PVA), responsável pela Clínica Anjo Azul, é a única organização não-governamental do município que oferece atendimento multidisciplinar a pessoas com transtorno do espectro autista. A entidade foi uma das contempladas no sorteio do Nota MT, realizado no mês de julho, e receberá um total de R$ 20.200,00.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.