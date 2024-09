Nova Casa de Passagem é inaugurada em Colniza

A Casa de Passagem de Colniza (a 1.065 km de Cuiabá) passou a contar com sede própria, esta semana, para acolhimento e proteção de indivíduos afastados do núcleo familiar, bem como para famílias que se encontram em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos. A inauguração do novo prédio ocorreu na segunda-feira (2) e contou com a participação do promotor de Justiça substituto Bruno Barros Pereira. A unidade é administrada pela Associação Beneficente Lar de Esperança (Able).

