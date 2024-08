Nova Lei Permite Acompanhamento de Relatórios de CPIs Encerradas

Momento MT |Do R7

O Projeto de Lei 1116/24 permite ao presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) já encerrada acompanhar as providências adotadas em decorrência do relatório aprovado. O texto inclui a previsão na lei que normatiza as CPIs.

