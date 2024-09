Nova oportunidade de estágio no Ministério Público de MT O Ministério Público do Estado de Mato Grosso divulgou novo edital de seleção pública de estagiários, nesta sexta-feira (6), para preenchimento...

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso divulgou novo edital de seleção pública de estagiários, nesta sexta-feira (6), para preenchimento de 20 vagas e formação de cadastro de reserva na área de Direito, em 20 comarcas do interior. As vagas são remanescentes do último processo seletivo e não foram preenchidas por falta de inscritos. O processo seletivo será realizado pela empresa Super Estágios Ltda.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.