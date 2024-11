Nova página do Congresso destaca Cúpula dos Parlamentos do G20 Já está no ar a página do Congresso Nacional dedicada à 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20, grupo formado pelas maiores... Momento MT|Do R7 22/10/2024 - 18h10 (Atualizado em 22/10/2024 - 18h10 ) twitter

Já está no ar a página do Congresso Nacional dedicada à 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20, grupo formado pelas maiores economias do mundo mais o Parlamento Europeu e a União Africana. O evento do P20, como é chamado o grupo de parlamentos desses países, terá sede no Congresso Nacional, entre os dias 6 e 8 de novembro. No portal é possível acompanhar, entre outras informações, as notícias e a programação do evento.

