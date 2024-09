Nova procuradora de Justiça toma posse em solenidade especial

Nesta quinta-feira (05), às 9h, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Colégio de Procuradores de Justiça, realiza solenidade de posse da promotora de Justiça Elisamara Sigles Vodonós Portela, 56 anos, no cargo de procuradora de Justiça. O evento, que será realizado no anexo 01 da Procuradoria-Geral de Justiça, ocorrerá de forma híbrida, com transmissão ao vivo no canal do MPMT no Youtube.

