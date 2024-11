Nova Rota é premiada por práticas sustentáveis na BR-163

O Ministério dos Transportes reconheceu oficialmente a relevância das ações sustentáveis desenvolvidas na BR-163/MT com a entrega do Prêmio Via Viva à Nova Rota do Oeste nesta quarta-feira (23.10.2024) em Brasília. O bronze alcançado na categoria modo Rodoviário é reflexo das práticas ambientais desenvolvidas na rodovia em 2023 e certificadas como Classe A pelo Índice de Desempenho Ambiental (IDA), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

