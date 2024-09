Nova taxa de compras promete arrecadar milhões ao governo Em vigor desde agosto, a taxa para as compras pela internet de produtos de até US$ 50 deverá arrecadar R$ 700 milhões este ano. O secretário... Momento MT|Do R7 02/09/2024 - 18h31 (Atualizado em 02/09/2024 - 18h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em vigor desde agosto, a taxa para as compras pela internet de produtos de até US$ 50 deverá arrecadar R$ 700 milhões este ano. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, confirmou a estimativa em entrevista coletiva para detalhar a proposta do Orçamento de 2025.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Confúcio Moura diz que é preciso identificar fator que impede crescimento

• Policiais descobrem túnel em presídio de Bangu que seria usado em fuga

• Proposta cria programa para prevenir violência contra criança e adolescente