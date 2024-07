Nova unidade socioeducativa revoluciona sistema de monitoramento em MT

O novo Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Barra do Garças, entregue na semana passada, é monitorado integralmente pelo programa Vigia Mais MT. Essa é primeira primeira unidade socioeducativa do Estado 100% vigiada, com 76 câmeras ligadas a uma central própria de controle e acompanhamento das imagens, garantindo a segurança de quem é atendido e de quem trabalha.

