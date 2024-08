Nova Variante de Mpox: Países em Alerta Pelo menos seis países do continente africano e um país europeu já registram casos da nova variante 1b da mpox. Na África, os países... Momento MT|Do R7 22/08/2024 - 12h31 (Atualizado em 22/08/2024 - 12h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Imagem sobre Mpox

Pelo menos seis países do continente africano e um país europeu já registram casos da nova variante 1b da mpox. Na África, os países são: República Democrática do Congo, Uganda, Ruanda, Burundi, Quênia e Costa do Marfim.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Proposta de emenda à Constituição permite ao Congresso suspender decisão do Supremo

• Polícia Civil recupera Iphones roubados e conclui investigação sobre associação criminosa

• PF combate tráfico de drogas em São Paulo