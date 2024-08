Nova Viatura Fortalece Segurança em Gaúcha do Norte A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) entregou, nesta quarta-feira (21.08), uma viatura zero quilômetro para reforçar... Momento MT|Do R7 21/08/2024 - 17h42 (Atualizado em 21/08/2024 - 17h42 ) ‌



A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) entregou, nesta quarta-feira (21.08), uma viatura zero quilômetro para reforçar o policiamento no município de Gaúcha do Norte (a 595 km ao norte).

