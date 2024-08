Novas Medidas Rigorosas Contra o Estupro: Entenda o Projeto de Lei

Momento MT |Do R7

O Projeto de Lei 2526/24 altera o Código Penal para aumentar a pena do crime de estupro em todas as suas modalidades. A pena prevista atualmente de reclusão de 6 a 10 anos passará a ser de 12 a 20 anos, se o texto for aprovado pelos parlamentares.

