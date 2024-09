Novas oportunidades no setor público: 57,8 mil vagas em 2025 O projeto de lei do Orçamento de 2025 autoriza a contratação de 57.814 pessoas para o setor público no próximo ano. Desse total, 53... Momento MT|Do R7 02/09/2024 - 18h02 (Atualizado em 02/09/2024 - 18h02 ) ‌



O projeto de lei do Orçamento de 2025 autoriza a contratação de 57.814 pessoas para o setor público no próximo ano. Desse total, 53.599 correspondem ao Poder Executivo, dos quais 46.882 comporão o banco de professores para as universidades e institutos técnicos federais. O restante (6.717 vagas) irá para as demais categorias, incluindo militares efetivos.

