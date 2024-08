Novas Regras para Crimes Graves: Entenda a Proposta que Pode Mudar o Código Penal

Momento MT |Do R7

O Projeto de Lei 1223/24 busca tornar mais rígidos e claros os critérios para a fixação das penas no Código Penal e torna obrigatória a investigação do crime de estelionato. O objetivo do autor da proposta, o deputado General Pazuello (PL-RJ), é evitar que responsáveis por delitos graves recebam sanções extremamente brandas.

