Novas regras para o setor de cosméticos prometem mais segurança Uma resolução da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabelece nova regulamentação de boas práticas... Momento MT|Do R7 04/09/2024 - 14h32 (Atualizado em 04/09/2024 - 14h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma resolução da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabelece nova regulamentação de boas práticas para as empresas fabricantes de cosméticos. O objetivo é aprimorar o monitoramento e a segurança dos cosméticos permitidos no país, garantindo, com isso, que eventuais riscos à saúde sejam identificados e gerenciados de maneira eficaz e em tempo hábil. A resolução deve entrar em vigor em doze meses.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Empresas de cosméticos terão novas regras de monitoramento

• Projeto exclui fiador que não participou de ação de despejo de cumprimento de sentença

• Ex-preparador da seleção de basquete feminino diz que demissão foi por intolerância