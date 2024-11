Novas viaturas fortalecem a segurança em Sorriso “Em briga de marido e mulher se mete sim a colher!”. Foi com o ditado popular reformulado que o coronel PM responsável pelo Comando... Momento MT|Do R7 15/10/2024 - 14h11 (Atualizado em 15/10/2024 - 14h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

“Em briga de marido e mulher se mete sim a colher!”. Foi com o ditado popular reformulado que o coronel PM responsável pelo Comando de Policiamento Especializado (CPE), André Avelino Figueiredo Neto, resumiu o ato de entrega de duas novas viaturas para as forças de segurança de Sorriso. Neto, assim como a delegada geral da Polícia Judiciária Civil, Daniela Silveira Maidel, pontuaram que as viaturas entregues nesta terça-feira, 15 de outubro, tem como meta proteger pessoas em situação de vulnerabilidade e, “nesse caso essencialmente temos mulheres e crianças vítimas de violência doméstica”, ressaltou a delegada. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• CAE aprova projeto que torna permanente fundo garantidor do Pronampe

• Operação Improbos desarticula esquema de desvio de verbas na Prefeitura de São Félix do Araguaia

• CAE aprova novos critérios para repasses no setor de educação

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.