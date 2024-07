Novo conjunto semafórico instalado no Contorno Leste em Cuiabá

Atendendo a pedido de moradores dos bairros Dr. Fábio I e II, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, concluiu nesta sexta-feira (12), a instalação de um conjunto semafórico no cruzamento que interliga a Avenida Contorno Leste com a Rua Wilson Santos. A via, considerada a maior obra estruturante dos últimos 50 anos em Cuiabá, é uma iniciativa da gestão Emanuel Pinheiro e visa interligar cerca de 50 bairros e cerca de 300 mil pessoas.

