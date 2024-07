Novo Hospital Júlio Müller: 67% de execução e investimento de R$ 222,1 milhões

Momento MT |Do R7

Obra de construção do Novo Hospital Universitário Júlio Müller chegou a 67% de execução. Com um investimento de R$ 222,1 milhões, divididos entre Governo do Estado e Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), o hospital será a maior estrutura hospitalar em Mato Grosso.

