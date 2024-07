Novo prédio da Escola Érico Veríssimo é inaugurado em Lucas do Rio Verde

Momento MT |Do R7

Educação que transforma: Com a presença de pais, alunos, profissionais da educação e autoridades, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde inaugurou, na tarde dessa quinta-feira (04), o novo prédio da Escola Municipal Érico Veríssimo. O investimento do Executivo Municipal é de R$16,4 milhões.

