Novos Beneficiários do Pé-de-Meia Recebem Pagamento a Partir de Hoje Começa a ser paga nesta segunda-feira (26) a primeira parcela do programa Pé-de-Meia para estudantes do ensino médio público com... Momento MT|Do R7 26/08/2024 - 11h42 (Atualizado em 26/08/2024 - 11h42 ) ‌



Pé-de-Meia

Começa a ser paga nesta segunda-feira (26) a primeira parcela do programa Pé-de-Meia para estudantes do ensino médio público com famílias que se inscreveram no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até 15 de junho de 2024.

