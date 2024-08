Novos Equipamentos Fortalecem Combate a Incêndios em Mato Grosso O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) vai receber novos equipamentos para o reforço no combate aos incêndios florestais... Momento MT|Do R7 15/08/2024 - 20h36 (Atualizado em 15/08/2024 - 20h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) vai receber novos equipamentos para o reforço no combate aos incêndios florestais no Estado. A entrega oficial será feita pela ONG mato-grossense Instituto Ação Verde na próxima terça-feira (20.08), no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Suspeito por ameaçar esposa com armas de fogo é preso pela PM em Colíder

• Governador anuncia investimento de R$ 10 milhões para construção de moradias populares em Cuiabá

• Homem é preso em flagrante por agredir e perseguir ex-companheira em Confresa