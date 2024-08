Novos Equipamentos Fortalecem Combate a Incêndios em MT O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso recebeu, nesta terça-feira (20.08), um reforço de R$ 2 milhões em equipamentos para o... Momento MT|Do R7 21/08/2024 - 11h42 (Atualizado em 21/08/2024 - 11h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso recebeu, nesta terça-feira (20.08), um reforço de R$ 2 milhões em equipamentos para o combate a incêndios florestais no Estado. A entrega é resultado de uma parceria do Governo de Mato Grosso com o Instituto Ação Verde.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

‌



Leia mais em MOMENTO MT



• Marcos Rogério destaca atuação de empresa de bicicletas em Rondônia

• Cancelada reunião da Comissão de Comunicação e Direito Digital

• Cleitinho critica ‘ganância’ com emendas e diz que papel do Congresso é fiscalizar e legislar