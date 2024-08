Novos Limites para a Amazônia Azul: O que Muda para o Brasil? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) disponibiliza a partir desta terça-feira (27) o novo limite leste do Sistema... Momento MT|Do R7 27/08/2024 - 14h32 (Atualizado em 27/08/2024 - 14h32 ) ‌



Imagem da Amazônia Azul

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) disponibiliza a partir desta terça-feira (27) o novo limite leste do Sistema Costeiro-Marinho do país, em consonância com a Amazônia Azul. Com essa adequação, a área de soberania do Brasil passa a estar totalmente representada, ou seja, o território brasileiro fica composto por toda a sua porção marítima oficialmente definida.

