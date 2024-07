Novos serviços do Cras chegam à região do bairro Tessele Junior em Lucas do Rio Verde A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, lançou nesta sexta-feira (05) a extensão...

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, lançou nesta sexta-feira (05) a extensão dos serviços do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Território I para atender a região do bairro Industrial e Tessele Junior. O local está no endereço: avenida Cuiabá, nº 1126, bairro Industrial (antigo Lar Bom Samaritano).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Com Silvio Almeida, CDH celebra os 25 anos da lei de proteção a testemunhas

• Moradores do bairro Dom Aquino recebem mutirão de limpeza e programa Cata-Treco para o descarte correto de materiais inservíveis

• MPMT discute uso de Inteligência Artificial para otimizar atuação



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.