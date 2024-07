Novos tratamentos de saúde são oferecidos à população de Cuiabá

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS), por meio da Secretaria Adjunta de Atenção Especializada e Vigilância em Saúde, está intensificando a oferta de atendimentos na Unidade de Referência em Práticas Integrativas e Complementares (URPICS). A unidade, localizada no Horto Florestal Toti Garcia, é responsável por oferecer à população tratamentos com práticas integrativas e complementares à saúde. Os atendimentos acontecem por meio de agendamentos e livre demanda, de acordo com o serviço.

