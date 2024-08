Novos Ventos na Política: Juliano Berticelli e sua Candidatura em Ipiranga do Norte A corrida eleitoral em Ipiranga do Norte tem ganhado novos contornos com a entrada de Juliano Berticelli, conhecido na comunidade...

A corrida eleitoral em Ipiranga do Norte tem ganhado novos contornos com a entrada de Juliano Berticelli, conhecido na comunidade como Zoinho, que busca transferir sua experiência no setor privado para a administração pública. Natural de Palotina, Paraná, Juliano se mudou para Lucas do Rio Verde com a família em 1985 e, no ano 2000, estabeleceu-se definitivamente em Ipiranga do Norte.

