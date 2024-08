O Futuro da Robótica em Lucas do Rio Verde

Momento MT |Do R7

Lucas do Rio Verde se prepara para sediar a 19ª edição da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), etapa estadual. O evento será realizado no dia 31 de agosto, na Escola Municipal Érico Veríssimo, a partir das 7h. Participam os estudantes de 6 a 19 anos, matriculados em escolas públicas ou privadas do ensino fundamental, médio ou técnico.

