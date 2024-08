Momento MT |Do R7

Oficinas Gratuitas no Museu de História Natural: Inscreva-se Já!

A programação deste mês do Museu de História Natural de Mato Grosso traz oficinas sustentáveis, bordado, pintura, teatro de sombras e prática de yoga. As atividades são gratuitas, e realizadas nos fins de semana, pela manhã, na área verde do espaço cultural.

