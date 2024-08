Olimpíadas de Paris: Mães Atletas Transformam a Cultura Esportiva Embora a maternidade já tenha sido vista como incompatível com uma carreira no esporte de alto rendimento, mães que também são... Momento MT|Do R7 02/08/2024 - 12h03 (Atualizado em 02/08/2024 - 12h03 ) ‌



Atletas mães na Olimpíada de Paris

Embora a maternidade já tenha sido vista como incompatível com uma carreira no esporte de alto rendimento, mães que também são atletas olímpicas têm mostrado que os velhos estereótipos estão enfraquecendo no judô à esgrima, passando pelo basquete e outras modalidades.

