Momento MT |Do R7

Operação Columbia Livia: FICCO/GO Desmantela Rede de Comunicação Criminosa Goiânia/GO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado de Goiás – FICCO/GO e a Polícia Penal de Goiás deflagraram...

Goiânia/GO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado de Goiás – FICCO/GO e a Polícia Penal de Goiás deflagraram na manhã desta quarta-feira (31/7) a operação Columbia Livia, com o objetivo de reprimir atos criminosos de indivíduos que se encontram presos e que contavam com rede de apoio externo de suas companheiras e de uma advogada.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.