Operação Conjunta: PF e PRF Desmantelam Tráfico de Drogas no Paraná Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e rodoviários federais prenderam, na noite deste sábado (27/7), um motorista que conduzia...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e rodoviários federais prenderam, na noite deste sábado (27/7), um motorista que conduzia um caminhão carregado com tabletes de cocaína, camuflados em caixas de doces, na rodovia BR277, que liga a fronteira com o Paraguai com a região metropolitana de Curitiba.

