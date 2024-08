Operação conjunta resulta em apreensão de embarcação clandestina em Guaíra

Guaíra/PR. Na madrugada desta sexta-feira (30/8), policiais federais e policiais militares do BPFRON/PMPR, em uma operação conjunta, realizavam patrulhamento embarcado no Rio Paraná, quando encontraram escondida na vegetação, uma embarcação clandestina utilizada no transporte de mercadorias ilícitas. No local buscas foram realizadas e nenhuma pessoa foi encontrada.

