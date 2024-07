Operação conjunta resulta na apreensão de quase 10kg de drogas

Florianópolis/SC. Na tarde de ontem, 3/7, as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul prenderam uma mulher que se deslocava em um automóvel, na BR 101, sentido sul, no município de Biguaçu/SC, transportando 9,75 kg de maconha.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.