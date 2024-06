Operação conjunta resulta na prisão de mulher por tráfico de drogas em Guaíra/PR

Guaíra/PR. Na manhã desta terça-feira (18/6), policiais federais e policiais militares do BPFRON/PMPR durante operação conjunta, realizavam patrulhamento na área urbana de Guaíra/PR, quando resolveram abordar um ônibus oriundo do Mato Grosso do Sul. Após a equipe constatar nervosismo em uma passageira, foram realizadas buscas e identificado que ela estava transportando volumes de haxixe preso em seu corpo.

