Operação Conjunta Resulta na Prisão de Paraguaio por Tráfico de Drogas Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e militares do BPFron prenderam um estrangeiro que conduzia uma embarcação com diversos fardos...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e militares do BPFron prenderam um estrangeiro que conduzia uma embarcação com diversos fardos de maconha, na noite desta sexta-feira (9/8), durante um monitoramento dos pontos estratégicos do rio Paraná, que faz divisa com o território paraguaio.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.