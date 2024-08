Momento MT |Do R7

Operação da PRF em Jangada: Duas Prisões em Uma Só Abordagem Na tarde de 6 de agosto de 2024, durante uma operação de combate a crimes no km 494 da BR-364, no município de Jangada/MT, a Polícia...

Na tarde de 6 de agosto de 2024, durante uma operação de combate a crimes no km 494 da BR-364, no município de Jangada/MT, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma abordagem que resultou na prisão de dois indivíduos com mandados de prisão em aberto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.