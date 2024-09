Operação do Gaeco resulta em prisões e apreensões em Nova Xavantina A Unidade do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado de Barra do Garças encerrou a operação “1ª Expansão”, realizada na...

A Unidade do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado de Barra do Garças encerrou a operação “1ª Expansão”, realizada na manha desta quinta-feira (05), com sete pessoas presas em flagrante e apreensão de 44 porções aparentando maconha e mais cinco porções semelhantes a pasta base. Foram apreendidos ainda três balanças de precisão, um simulacro, R$ 630 em espécie, 14 aparelhos de celular, cadernos e manuscritos com anotações relacionadas à organização criminosa comando vermelho, entre outros itens.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.