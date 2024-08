Operação do Procon-RJ Apreende 50 Toneladas de Sabão Falsificado Fiscais de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio (Procon-RJ) apreenderam cerca de 30 toneladas de sabão em pó falsificado... Momento MT|Do R7 02/08/2024 - 10h04 (Atualizado em 02/08/2024 - 10h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Sabão em pó falsificado

Fiscais de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio (Procon-RJ) apreenderam cerca de 30 toneladas de sabão em pó falsificado nessa quinta-feira (1º), no Centro de Abastecimento do Rio (Ceasa), em Irajá.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Fiscais retiram de circulação 50 toneladas de sabão em pó falsificado

• Lucas do Rio Verde sedia 3º Seminário para Desenvolvimento Agropecuário de Mato Grosso

• Expo Lucas 2024: Gustavo Lima atrai multidão na abertura do evento em Lucas do Rio Verde