Momento MT |Do R7

Operação Espelho Quebrado: mulher é presa por disseminar injúrias e fake news Em Lucas do Rio Verde, município distante 335 km de Cuiabá, uma mulher foi alvo nesta quarta-feira (11) de mandado de busca e apreensão...

Em Lucas do Rio Verde, município distante 335 km de Cuiabá, uma mulher foi alvo nesta quarta-feira (11) de mandado de busca e apreensão por disseminar injúrias, notícias falsas e intimidar pessoas em ambiente virtual com o objetivo de tumultuar processo criminal. A ordem judicial, expedia pela 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde, foi cumprida pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), em operação denominada Espelho Quebrado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.