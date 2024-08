Momento MT |Do R7

Operação Fake Id: FICCO/MS Combate Crime Organizado em Grande Estilo Dourados/MS. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso do Sul (FICCO/MS), com o apoio da Agência Estadual...

Dourados/MS. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso do Sul (FICCO/MS), com o apoio da Agência Estadual de Administração do Sistema Penal/MS, deflagrou a segunda fase da Operação Fake Id PF contra uma associação criminosa, nesta quarta-feira (21/8).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.