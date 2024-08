Operação FICCO/PE: Prisão de Líder Criminosa em Jaboatão

Recife/PE. Nesta segunda-feira, 26/8, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (FICCO/PE), em conjunto com a Polícia Civil do Pará (PCPA), prendeu uma liderança de facção criminosa no bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes/PE. A operação resultou na detenção de um homem que coordenava extorsões a comerciantes, políticos e candidatos na cidade de Marituba, localizada na Região Metropolitana de Belém, no Pará.

