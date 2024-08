Momento MT |Do R7

Operação Hoplias: PF Desmantela Corrupção no RN Natal/RN. A Policial Federal deflagrou nesta sexta-feira, 23/8, a Operação Hoplias no intuito de combater suposto esquema de corrupção...

Natal/RN. A Policial Federal deflagrou nesta sexta-feira, 23/8, a Operação Hoplias no intuito de combater suposto esquema de corrupção promovida por servidor público da Previdência Social no Rio Grande do Norte, mediante a participação de agentes de crédito.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.