Operação Lei Seca em Cuiabá remove 67 motos e autua 31 motoristas

A 82ª edição da Operação Lei Seca em Cuiabá terminou com 67 motocicletas removidas e 31 condutores autuados por não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As abordagens ocorreram na Avenida Fernando Corrêa da Costa, no bairro São José, em Cuiabá, na noite desta quarta-feira (28.08).

