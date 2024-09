Operação Linha Cortada combate tráfico de drogas em Goiás e MS

Goiânia/GO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado de Goiás (FICCO/Goiás) e a Diretoria Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás (DGAP/GO) deflagraram na manhã desta quarta-feira (11/9) a Operação Linha Cortada, com o objetivo de combater os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e associação criminosa nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.