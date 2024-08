Operação Meio Ambiente Seguro: Mato Grosso Intensifica Combate a Crimes Ambientais O Governo de Mato Grosso reforçou o combate aos crimes ambientais com a operação integrada Meio Ambiente Seguro, lançada pela Secretaria... Momento MT|Do R7 10/08/2024 - 11h36 (Atualizado em 10/08/2024 - 11h36 ) ‌



O Governo de Mato Grosso reforçou o combate aos crimes ambientais com a operação integrada Meio Ambiente Seguro, lançada pela Secretaria de Segurança Pública (Sesp). A operação foca na repressão ao desmatamento, principalmente aqueles com uso do fogo na limpeza e manejo de áreas rurais, e ao garimpo, pesca e caça ilegais em diversas regiões.

