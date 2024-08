Operação na Maré: Ação Policial Contra o Tráfico de Drogas Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) estão no conjunto de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, nesta segunda... Momento MT|Do R7 19/08/2024 - 12h07 (Atualizado em 19/08/2024 - 12h07 ) ‌



Operação na Maré

Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) estão no conjunto de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (13), para uma nova ação contra a lavagem de dinheiro do tráfico na região. A operação conta com a participação da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Ordem Pública.

