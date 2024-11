Momento MT |Do R7

Operação na penitenciária resulta em apreensão de 65 celulares Policias Penais apreenderam, nesta quinta-feira (17.10), 65 aparelhos celulares e 14 porções de droga na Penitenciária Central do Estado...

Policias Penais apreenderam, nesta quinta-feira (17.10), 65 aparelhos celulares e 14 porções de droga na Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá. Nessa operação as buscas se concentraram nas celas do Raio 7, onde estão cerca de 430 presos.

