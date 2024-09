Operação Pégasus: FICCO/MS combate tráfico de drogas e armamento em Campo Grande Campo Grande/MS. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul – FICCO/MS, com apoio do Apoio do Grupo de...

Campo Grande/MS. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul – FICCO/MS, com apoio do Apoio do Grupo de Operações com Cães (GOC) da Polícia Rodoviária Federal, deflagrou nesta terça-feira (10/9) a Operação Pégasus, com o objetivo de dar cumprimento a dois mandados de busca e apreensão em local investigado pela FICCO/MS, utilizado como depósito de drogas e paiol de armas de uma facção criminosa.

